Наушники HONOR Earbuds X8 появились в продаже

Компания HONOR дала старт китайским продажам TWS-наушников Earbuds X8, которые были представлены несколько дней назад. Новинка оценена в 299 юаней или около 41 доллара. Наушники оснащаются 10-миллиметровыми динамическими излучателями с композитной диафрагмой и титановым покрытием, сертификацией Golden Ear, системой подавления шума окружающей среды на базе ИИ для телефонных звонков, адаптером Bluetooth 5.3, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, временем автономной работы до 9 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, а также золотистой и фиолетовой расцветками корпуса.