Наушники HUAWEI FreeBuds 7i оценили в 70 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds 7i, которая получила 11-мм динамик с четырьмя магнитами. Новинка также характеризуется обновлённой системой интеллектуального динамического шумоподавления Intelligent Dynamic Noise Cancellation 4.0 с эффективностью до 28 дБ, тремя микрофонами, отдельным микрофоном костной проводимости, алгоритмами для снижения шума во время телефонных звонков до 90 дБ, четырьмя комплектами амбушюр, временем автономной работы до 8 часов или 35 часов с учетом зарядного футляра и с выключенном шумоподавлении, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с функцией сопряжения с несколькими устройствами, датчиком приближения и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников составляет 70 долларов.