Наушники HUAWEI FreeBuds 7i оценили в 70 долларов

Компания HUAWEI пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds 7i, которая получила 11-мм динамик с четырьмя магнитами. Новинка также характеризуется обновлённой системой интеллектуального динамического шумоподавления Intelligent Dynamic Noise Cancellation 4.0 с эффективностью до 28 дБ, тремя микрофонами, отдельным микрофоном костной проводимости, алгоритмами для снижения шума во время телефонных звонков до 90 дБ, четырьмя комплектами амбушюр, временем автономной работы до 8 часов или 35 часов с учетом зарядного футляра и с выключенном шумоподавлении, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 с функцией сопряжения с несколькими устройствами, датчиком приближения и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена наушников составляет 70 долларов.

Наушники OnePlus Nord Buds 3r оценили в 200 долларов…
Компания OnePlus объявила о выпуске недорогих беспроводных наушников моделью Nord Buds 3r, которые обойду…
Наушники CMF Buds 2 оценили в 5 тысяч рублей …
Отечественные ритейлеры начали продавать представленные минувшей весной беспроводные наушники от компании…
Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC…
Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценил…
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3…
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы…
Гарнитуры, используемые для работы и переговоров, помимо качества передачи голоса и звука должны быть эрг…
Наушники Machenike TH60 AI оценили в 20 долларов …
Компания Machenike пополнила ассортимент игровых беспроводных наушников моделью TH60 AI, которая выделяет…
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.…
Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Blueto…
Realme Buds Wireless 5 Lite оценили в 14 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Buds Wireless 5 Lite…
TWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFITWS наушники с SXFI, ANC и высокой автономностью. Обзор CREATIVE ZEN AIR SXFI
Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310Игровые наушники с 7.1 звуком и ENC. Обзор RAPOO VH310
Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANCCreative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor