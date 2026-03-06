Наушники HUAWEI FreeBuds Pro 5 оценили в 17 тысяч рублей

Компания Huawei выпустила в российскую продажу беспроводные наушники FreeBuds Pro 5, которые оценены в 17 тысяч рублей. До 6 апреля новинка будет доступна со скидкой в 2 тысячи рублей. Наушники характеризуются двумя излучателями, двумя процессорами DSP и двумя преобразователями DAC, диапазоном от 10 Гц до 48 кГц, поддержкой кодека L2HC 4.0 с передачей звука в формате 48 кГц/24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с, поддержкой пространственного аудио с эффектом полного погружения. Технология обеспечивает воспроизведение, системой шумоподавления ANC на основе двух излучателей и алгоритмов ИИ, несколькими микрофонами для лучшей слышимости собеседника во время телефонных звонков при шуме до 100 дБ и скорости ветра до 10 м/с, а также песочной, белой, серой и тёмно-синей расцветками корпуса.