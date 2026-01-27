Наушники HUAWEI FreeClip 2 оценили в 20 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала приём российских предзаказов на беспроводные наушники открытого типа FreeClip 2, которые обойдутся в 20 тысяч рублей. Но до 5 февраля новинку можно приобрести со скидкой в 4 тысячи рублей.

Напомним, что наушники получили конструкцию с гибким C-образным мостиком из жидкого силикона и металла с эффектом памяти, массу 5,1 грамма, защиту от влаги и пыли по стандарту IP57, 10,8-мм динамики с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, фирменный AI-процессор 3-го поколения, поддержку направленного звука и пространственного аудио, адаптивную регулировку громкости, систему шумоподавления тремя микрофонами, поддержку Bluetooth 6.0, поддержку кодека L2HC, время автономной работы до 9 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержку быстрой зарядки, перевод в режиме реального времени, а также чёрную, белую и голубую расцветки.