Наушники HUAWEI FreeClip 2 оценили в 20 тысяч рублей

Компания HUAWEI начала приём российских предзаказов на беспроводные наушники открытого типа FreeClip 2, которые обойдутся в 20 тысяч рублей. Но до 5 февраля новинку можно приобрести со скидкой в 4 тысячи рублей.

Напомним, что наушники получили конструкцию с гибким C-образным мостиком из жидкого силикона и металла с эффектом памяти, массу 5,1 грамма, защиту от влаги и пыли по стандарту IP57, 10,8-мм динамики с диапазоном частот от 20 Гц до 20 кГц, фирменный AI-процессор 3-го поколения, поддержку направленного звука и пространственного аудио, адаптивную регулировку громкости, систему шумоподавления тремя микрофонами, поддержку Bluetooth 6.0, поддержку кодека L2HC, время автономной работы до 9 часов или до 38 часов с учетом зарядного футляра, поддержку быстрой зарядки, перевод в режиме реального времени, а также чёрную, белую и голубую расцветки.
Обзор Оклик HS-L305G. Доступные игровые наушники с проводным…
Игровые наушники Оклик HS-L305G оснащены 50 мм динамиками, микрофоном с чистой передачей голоса, выполнен…
Обзор Rapoo VH850. Беспроводные игровые наушники с длительны…
Детально изучили высокотехнологичную беспроводную гарнитуру Rapoo VH850 с заявленным временем автономной …
Наушники Baseus Inspire XH1 оценили в 14 тысяч рублей …
В российской продаже появились беспроводные полноразмерные наушники Baseus Inspire XH1, которые оценены в…
Представлены наушники Nubia Alien Gaming TWS…
Компания Nubia пополнила ассортимент беспроводных игровых TWS-наушников моделью Alien Gaming TWS, одно из…
AirPods: маленькие наушники, большая революция звука…
Мир персонального аудио претерпел кардинальные изменения с появлением AirPods. Эти маленькие, белые на…
Наушники Acer Predator Galea 570 оценили в 150 евро…
Компания Acer объявила о выпуске беспроводных игровых наушников Predator Galea 570, которые основаны на 5…
Представлены наушники-клипсы Edifier Auro Clip…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Auro Clip, которая получила констру…
Soundcore представила наушники AeroFit 2 Pro…
На CES 2026 компания Anker представила новую версию наушников AeroFit Pro, которая позволяет либо слышать…
Обзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономностиОбзор Edifier ES850NB. Беспроводные наушники Hi-Res с 90 часами автономности
Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушникиОбзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники
Доступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANCДоступные наушники с функциональным зарядным кейсом. Обзор Defender Twins 999 ANC
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлениемОбзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением
Обзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работыОбзор Rapoo H102. Легкая проводная гарнитура для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor