Наушники Honor Choice Earbuds X3

Компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников погружного типа моделью Choice Earbuds X3, которая, среди прочего, получила гибридную систему активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 40 дБ. Новинка характеризуется конструкцией с длинной ножкой, 12-мм излучателями, поддержкой технологии Qualcomm aptX для качества звука уровня CD при беспроводной передаче музыки, поддержкой различных режимов работы ANC и прочих настроек, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, автономностью с учетом заряда от футляра до 36 часов, а также белой и чёрной расцветками. Цена наушников составляет 35 долларов.

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