Наушники Honor Choice Earbuds X7 выпустили в России

Компания Honor выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Choice Earbuds X7, которые оценены в 2 тысячи рублей. Новинка характеризуется 12,4-мм драйвером с титановым покрытием диафрагмы, гибридной системой шумоподавления с тремя режимами и эффективностью до 45 дБ, режимом прозрачности, доступном в фирменном приложении AI Space, поддержкой кодеков AAC и SBC, алгоритмами для аудиоэффектов и объёмного звука, автономностью до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного футляра, белой и голубой расцветками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и массой 4,9 г.