Наушники Honor Choice Open-Ear True Wireless Earbuds оценили в 5400 рублей

Отечественные ритейлеры дали старт продажам полностью беспроводных наушников HONOR Choice Open-Ear True Wireless Earbuds, которые доступны в черном и золотом цветовых вариантах по цене в 5400 рублей. Новинка характеризуется специальной конструкцией открытого типа, не перекрывающей слуховой канал, 13,4-мм динамическими драйверами с композитной диафрагмой, двумя микрофонами для шумоподавления посредством искусственного интеллекта, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, сенсорным управлением для переключения музыки и громкости, а также защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.

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