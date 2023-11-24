Наушники Honor Earbuds X6 оценили в 42 доллара

Компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Honor Earbuds X6, которая появится в китайской продаже 1 декабря по цене в 42 доллара. Новинка характеризуется 10-мм динамическим излучателем, диафрагмой с полимерным композитным покрытием, системой шумоподавления, декодером Hi-Fi 5 DSP, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 9 часов без зарядного кейса и до 40 часов с учетом зарядки, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на три часа работы), массой наушника 3,8 грамма, а также фиолетовой и белой расцветками.

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