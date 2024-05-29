Наушники Honor Earbuds X7 оценили в 40 долларов

Компания Honor выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники Honor Earbuds X7, которые оценены в 40 долларов. Новинка характеризуется 10 мм динамическими излучателями с полимерным композитным покрытием, аудиочипом Hi-Fi5 DSP, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 для соединения со смартфоном, сенсорным управлением, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 9 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения), а также белой и голубой расцветками.