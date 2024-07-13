Наушники Honor LCHSE X7i оценили в 15 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью LCHSE X7i, которая обойдется на дебютном китайском рынке в 109 юаней или около 15 долларов. Новинку оснастили 12,4-мм драйвером, двумя микрофонами, поддержкой системы гибридного активного шумоподавления с эффективностью 45 дБ, регулируемыми уровнями и режимом прозрачности, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, защитой в соответствии со степенью IP54, автономностью до 8 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, а также белой и голубой расцветками.

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