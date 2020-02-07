Наушники Huawei FreeBuds 3 в красной расцветки уже в России

Сегодня российский рынок пополнился полностью беспроводными наушниками Huawei FreeBuds 3 в ограниченном красном цвете, специально ко Дню всех влюблённых и Международному женскому дню.

Цена так и осталась неизменной - 10 990 рублей. Напомним, что раннее наушники были доступны только в двух цветах: белый и черный. Устройство характеризуется чипом Kirin1, Bluetooth 5.1 и низким энергопотреблением, технологией активного шумоподавления, поддержкой беспроводной зарядки, качественным микрофоном со снижением шума ветра.