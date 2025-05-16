Наушники Huawei FreeBuds 6 выпустили в России

Компания Huawei объявила о выпуске беспроводных наушников FreeBuds 6, которые представляют собой модель полуоткрытого типа с двумя каплеобразными драйверами. Новинка характеризуется главным 11-миллиметровым излучателем для средних и низких частот, небольшим твиттером для высоких частот, диапазоном воспроизводимых частот 14-48000 Гц, воспроизведением аудио без потерь на скорости 2,3 Мб/с, массой 4,9 грамма, сенсорной поверхностью, поддержкой жестов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, улучшенной системой шумоподавления, автономностью до 6 часов или до 36 часов с учетом зарядного кейса, который весит 40,3 грамма. Наушники появятся в российской продаже 20 мая по цене в 12 тысяч рублей.

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