Наушники Huawei FreeBuds 6i оценили в 100 евро

Компания Huawei выпустила на глобальный рынок полностью беспроводные наушники FreeBuds 6i, которые обойдутся в 100 евро. Новинка характеризуется 11-мм динамическими излучателями, четырьмя магнитами для увеличенной мощности, сертификацией Hi-Res, поддержкой глубоких басов с частотой 14 Гц, тремя микрофонами, поддержкой технологии Intelligent Dynamic ANC 3.0 для шумоподавления в реальном времени, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью до 5 часов или до 35 часов с учетом зарядного кейса, амбушюрами из жидкого силикона, управлением при помощи жестов, а также фиолетовой, черной и белой расцветками.