Наушники Huawei FreeBuds SE 3 оценили в 25 долларов

Компания Huawei выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники FreeBuds SE 3, которые оценены в 179 юаней или около 24 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды и брызг в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 9 часов или до 42 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки), черной и бело-золотистой расцветками и зарядным футляром с отделкой из искусственной кожи.