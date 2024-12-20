Наушники Huawei FreeBuds SE 3 оценили в 25 долларов

Компания Huawei выпустила в продажу на домашнем китайском рынке беспроводные наушники FreeBuds SE 3, которые оценены в 179 юаней или около 24 долларов. Новинка характеризуется защитой от воды и брызг в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, автономностью до 9 часов или до 42 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки), черной и бело-золотистой расцветками и зарядным футляром с отделкой из искусственной кожи.

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