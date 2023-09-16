Наушники Huawei Freebuds Pro 3 оценены в 200 евро

Компания Huawei привезла в Европу беспроводные наушники Freebuds Pro 3, которые станут доступны для покупки 11 октября по цене в 200 евро. Новинки характеризуются двойными динамическими излучателями, поддержкой фирменных технологий для улучшения качества звучания, поддержкой кодеков LDAC и L2HC 2.0 Hi-Res, управлением посредством сенсорных зон, чувствительных к сдавливанию, возможностью одновременной синхронизации с двумя устройствами, новой системой активного шумоподавления ANC 3.0, временем автономной работы до шести с половиной часов от встроенных аккумуляторов и до тридцати одного часа с учетом зарядного футляра.

Наушники Huawei Freebuds Pro 3 оценены в 200 евро …
Компания Huawei привезла в Европу беспроводные наушники Freebuds Pro 3, которые станут доступны для покуп…
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