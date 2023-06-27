Наушники HyperX Cloud Earbuds II оценены в $40

Компания HyperX (принадлежит HP) пополнила ассортимент наушников моделью HyperX Cloud Earbuds II, которая предназначена для фанатов мобильных игр. Новинка характеризуется ушными вкладышами четырёх размеров, 14-мм излучателями, черной и красной расцветками, низкопрофильным угловым штекером против скручивания и запутывания, высокочувствительным микрофоном, многофункциональной кнопкой, а также совместимостью со всеми игровыми приставками и мобильными устройствами с 3,5-мм аудиогнездом. Наушники уже появились в продаже по цене в 40 долларов.