Наушники HyperX Cloud Earbuds для мобильного гейминга

HyperX выпустила новые игровые наушники HyperX Cloud Earbuds. Они были разработаны специально для мобильных геймеров и пользователей Nintendo Switch. Наушники оснащены фирменными мягкими силиконовыми ушными вкладышами HyperX, которые позволяют игрокам играть дольше. Наушники оснащены 14-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают хороший бас, но также имеют четкие низкие и высокие частоты. Установлен 90-градусный угловой штекер, который облегчает использование при играх на мобильных устройствах. Наушники Hyper X Cloud имеют встроенный элемент управления звуком и микрофоном. Вкладыши HyperX Cloud поставляются с силиконовыми насадками трех размеров, а также с чехлом для переноски.