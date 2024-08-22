Наушники Infinix XE27 оценили в 20 долларов

Компания Infinix представила беспроводные наушники Infinix XE27, которые получили 10-мм драйвер и поддержку активного шумоподавления (ANC) с эффективностью снижения окружающего шума до 25 дБ. Новинка также характеризуется технологией Quad-Mic Environmental Noise Cancellation (ENC) для качественного звучания во время звонков, защитой от дождя и пота в соответствии со степенью IPX4, автономностью до 28 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 60 минут работы), поддержкой кодеков AAC и SBC, игровым режимом с низкой задержкой 60 мс, поддержкой Google Fast Pair, а также белой и синей расцветками. Цена наушников составляет 20 долларов.