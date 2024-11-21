Наушники JVC Nearphones HA-NP1T оценили в 100 долларов

Компания JVC пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью JVC Nearphones HP-NP1T, которая оценена на дебютном американском рынке в 100 долларов. Новинка характеризуется открытой конструкцией, не перекрывающей слуховой канал, 10-мм драйверами, поддержкой частотного диапазона от 20 Гц до 20 кГц, поддержкой аудиокодеков SBC и AAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 8 часов или до 16 часов с учетом зарядного устройства, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, а также чёрной, белой, серой, бирюзовой и бордовой расцветками корпуса.

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