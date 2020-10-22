Наушники Jabra Elite 75t получают свежую прошивку с ANC

Бренд Jabra начал распространение свежей прошивки, которая добавит активное шумоподавление (ANC) в наушники Elite 75T TWS. Обновление программного обеспечения OTA будет выполняться через приложение Sound +.

Беспроводные наушники Elite 75t впервые были представлены на выставке CES 2020 в начале года. Они обеспечивают звук через пару 6-миллиметровых драйверов с полосой пропускания от 20 Гц до 20 кГц для музыки и от 100 Гц до 8 кГц для звонков.

Оба наушника оснащены технологией вызова с четырьмя микрофонами и поддерживают аудиокодеки SBC и AAC. Elite 75t способны обеспечить 7,5 часов непрерывного воспроизведения музыки без подзарядки, а его зарядный чехол еще 20,5 часов. Jabra сообщает, что при включенном ANC время воспроизведения для наушников сокращается до 5,5 часов.
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