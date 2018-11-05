Наушники Lenovo Air Wireless защищена от влаги по стандарту IPX5

Состоялся анонс полностью беспроводных наушников Lenovo Air Wireless. Аппарат защищен от влаги по стандарту IPX5 и получил чипсет BES IZ 2000 AI, который обеспечивает высокую энергетическую эффективность и хорошую стабильность сигнала. У новинки также имеется зарядный футляр со встроенной аккумуляторной батареей. Время автономной работы достигает десяти часов. Для обмена данными с мобильным устройством служит беспроводная связь Bluetooth 4.2. Предлагается новинка в черном и белом цветовом исполнении. Старт продаж Lenovo Air Wireless ожидается уже в ближайшее время по цене 45 долларов.