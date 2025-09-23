Наушники Loewe Leo оценены в 1300 евро

Компания Loewe пополнила ассортимент полноразмерных наушников флагманской моделью Loewe Leo, которая получила корпус из алюминия и натуральной кожи. Новинка также характеризуется заменяемыми амбушюрами и оголовьем, системой активного шумоподавления (ANC) с режимом прозрачности, функцией перевода в реальном времени, которая бесплатна только в первый год пользования (далее подписка стоит 8 евро в месяц), 50-мм мембранными динамиками OCE, усилителем Texas Instruments, адаптером беспроводной связи Bluetooth с поддержкой Multipoint и кодеком LC3+, передачей аудио до 24 бит/96 кГц с битрейтом до 500 кбит/с на канал, фирменным приложением с эквалайзером и временем автономной работы до 65 часов. Цена часов на европейском рынке составляет 1300 евро.

