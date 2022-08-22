Наушники Meizu Blus 2 получили активное шумоподавление

Компания Meizu пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) погружного типа моделью Blus 2, которая оценена в 45 долларов. Новинка характеризуется 12-мм динамическими излучателями с насыщенными низкими, а также чистыми средними и верхними частотами, функцией улучшения детализации Sound Quality Compensation, системой гибридного активного шумоподавления с четырьмя микрофонами, эффективность которой составляет 42 дБ, средствами ENC, подавляющими нежелательные звуки во время телефонных разговоров, адаптером Bluetooth 5.2, защитой от влаги, пота и пыли (степень IPX5), автономностью 4,5 часа с активным шумоподавлением и 6,5 часа без него.