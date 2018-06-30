Наушники Mixcder E8 получили систему активного шумопоподавления

Американская компания Mixcder пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью E8, главной особенностью которых стала система активного шумоподавления. Гаджет улавливает нежелательные звуки, после чего генерирует ответные волны с той же амплитудой, но в противоположной фазе. По словам производителя, система работает в более широком диапазоне частот на низких и средних частотах, чем большинство подобных решений.

Новинка также характеризуется 40-мм излучателями с заявленным диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, импедансом 32 Ом, гармоническиими искажениями не более 3%, аккумулятором на 400 мАч, а также поддержкой беспроводной связи Bluetooth с радиусом действия до10 метров. Чаши наушников изготовлены из алюминия, а потому они весят немало – 569 граммов. Цена Mixcder E8 составляет 68 евро.