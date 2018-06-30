Наушники Mixcder E8 получили систему активного шумопоподавления

2018-06-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Mixcder E8; [103]
Американская компания Mixcder пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью E8, главной особенностью которых стала система активного шумоподавления. Гаджет улавливает нежелательные звуки, после чего генерирует ответные волны с той же амплитудой, но в противоположной фазе. По словам производителя, система работает в более широком диапазоне частот на низких и средних частотах, чем большинство подобных решений.

Новинка также характеризуется 40-мм излучателями с заявленным диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, импедансом 32 Ом, гармоническиими искажениями не более 3%, аккумулятором на 400 мАч, а также поддержкой беспроводной связи Bluetooth с радиусом действия до10 метров. Чаши наушников изготовлены из алюминия, а потому они весят немало – 569 граммов. Цена Mixcder E8 составляет 68 евро.


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