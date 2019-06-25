Наушники Mpow T5 и его функции

Встроенный микрофон с технологией CVC8.0 эффективно снижает уровень постороннего шума при телефонном разговоре по беспроводной связи. Для удобства работы или экономии заряда наушники можно использовать по отдельности. Особая форма конструкции чашек и форма насадок обеспечивают комфортное ношение.Встроенный микрофон с технологией CVC8.0 эффективно снижает уровень постороннего шума при телефонном разговоре по беспроводной связи. Для удобства работы или экономии заряда наушники можно использовать по отдельности. Особая форма конструкции чашек и форма насадок обеспечивают комфортное ношение.Стоимость наушников составит 50 долларов.