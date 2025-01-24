Наушники Noise Airwave Max 5 оценили в 60 долларов

Компания Noise пополнила ассортимент беспроводных полноразмерных наушников моделью Noise Airwave Max 5, которая получила 40-мм драйвера. Новинка также характеризуется эргономичным дизайном в черной, белой и бежевой расцветкой, поддержкой технологии High Fidelity Acoustics (HFA), технологией 3D Spatial Audio для эффекта объемного звучания, активной системой гибридного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, системой шумоподавления Quad Mic ENC для подавления шума окружающей среды во время голосовых вызовов, временем автономной работы до 80 часов, интерфейсом USB Type-C, временем полной зарядки 1,5 часа, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и защитой от воды и пота в соответствии со степенью IPX5. Цена наушников на дебютном индийском рынке составляет 60 долларов.

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