Наушники Nokia BH-405 TWS в продаже с 7 декабря в Китае

У Nokia Mobile China состоится 7 декабря мероприятие, по запуску новых продуктов. Рекламный постер компании показывает, что продукт, который будет выпущен в этот день - это наушники Nokia BH-405.

Наушники TWS были анонсированы еще в сентябре вместе с Nokia 2.4 и Nokia 3.4 как более доступная версия наушников Nokia Power Earbuds 2019 года. Они представлены в трех цветовых вариантах, как показано на плакате выше.

Каждый наушник Nokia BH-405 имеет 6-миллиметровый графеновый драйвер, подключаются через Bluetooth 5.0 и имеют рейтинг IPX7 - водонепроницаемость до 30 минут на глубине 1 м воды. Наушники Nokia BH-405 проработает до 5 часов без подзарядки, но с зарядным чехлом автономность составит ещё до 30 часов работы. Наушники поддерживают сенсорное управление и будут поставляться с тремя насадками разного размера. Цена на наушники Nokia Power Earbuds составляет 60 евро.
Комментарии и отзывы Nokia BH-405 TWS
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