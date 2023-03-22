Наушники Nothing Ear (2) оценены в 150 долларов

Компания Nothing пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Ear (2), которая пришла на смену очень популярному первому поколению. Новинку оснастили привычным дизайном, излучателями диаметром 11,6 мм, поддержкой аудиокодека LHDC 5.0 для передачи потокового аудио в формате Hi-Res, активной системой шумоподавления, функцией подключения к двум источникам, временем автономной работы до 36 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой беспроводной зарядки, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена осталась такой же, как и у первого поколения – 150 долларов.

Обзор OneOdio A10. Беспроводные наушники Hi-Res с ANC…
Наушники OneOdio A10 выполнены в беспроводном формате с накладными чашами и оснащены 40 мм излучателями с…
Apple готовит к релизу новые AirPods Max…
Вероятно, если вы хотите себе беспроводные наушники, то в первую очередь обращаете своё внимание на новин…
Представлены стильные наушники Creative Zen Air…
Сегодня компания Creative Technology, которая пользуется внушительной популярностью на рынке из-за высоко…
Colorful выпустила игровые гарнитуры линейки iGame DNA…
Компания Colorful объявила о выпуске новой линейки игровых гарнитур - iGame DNA. Они оснащены виртуальным…
Creative представила наушники Outlier Free и Outlier Free Pr…
Рынок беспроводных наушников уже достаточно давно переполнен различными моделями на любой вкус и цвет, та…
Nothing Ear (2) официально представлены…
Как и обещали инсайдеры, сегодня были представлены новые беспроводные наушники Nothing Ear (2), которые в…
Обзор SVEN AP-B370MV. Беспроводные наушники с FM и MP3…
Беспроводные наушники SVEN AP-B370MV совместимы с носимыми устройствами и ПК. Из особенностей этой модели…
Представлены универсальные наушники Bloody MR575…
Довольно часто можно услышать от геймеров, что они не могут с комфортом наслаждаться беспроводными наушни…
Обзор CREATIVE CHAT USB. Проводная гарнитура для удаленной работы и учебыОбзор CREATIVE CHAT USB. Проводная гарнитура для удаленной работы и учебы
Обзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушникиОбзор GMNG HS-L570G. Недорогие и добротные игровые наушники
Обзор BQ BHS-03. Недорогие TWS-наушникиОбзор BQ BHS-03. Недорогие TWS-наушники
Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлениемОбзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением
Обзор A4TECH Bloody GR230. Беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфоновОбзор A4TECH Bloody GR230. Беспроводная гарнитура для консолей, ПК и смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor