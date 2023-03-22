Наушники Nothing Ear (2) оценены в 150 долларов

Компания Nothing пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Ear (2), которая пришла на смену очень популярному первому поколению. Новинку оснастили привычным дизайном, излучателями диаметром 11,6 мм, поддержкой аудиокодека LHDC 5.0 для передачи потокового аудио в формате Hi-Res, активной системой шумоподавления, функцией подключения к двум источникам, временем автономной работы до 36 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой беспроводной зарядки, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54. Цена осталась такой же, как и у первого поколения – 150 долларов.