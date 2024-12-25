Наушники Nubia LiveFlip оценили в 25 долларов

Компания Nubia объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Nubia LiveFlip, которые не перекрывают слуховой канал. Новинка также характеризуется 15-миллиметрвоыми динамическими драйверами, поддержкой технологии Open Music, системой шумоподавления звуков окружающей среды (ENC) во время телефонных звонков, автономностью до 10 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IPX4 и портом USB Type C для зарядки футляра. Цена наушников на дебютном для производителя китайском рынке составляет 180 юаней или около 25 долларов США.

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