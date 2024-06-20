Наушники OPPO Enco Air4 Pro оценили в 80 евро

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Air4 Pro, которая обойдется в Европе в 80 евро. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, поддержкой Hi-Res Audio (аудио высокого разрешения), 12,4-мм динамическими излучателями, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой системы активного шумоподавления (ANC), возможностью быстрой привязки Google Fast Pair, игровым режимом с задержкой менее 47 мс, автономностью до 44 часов с учетом зарядного кейса, а также черной и белой расцветками.

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