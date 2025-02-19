Наушники OPPO Enco Air4i оценили в 14 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Enco Air4i, которая может похвастаться 12,4-мм динамическим драйвером. Новинка также характеризуется адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, режимом низкой задержки 47 мс, временем автономной работы до 12 часов или до 54 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 4 часа работы). Наушники появятся в продаже на дебютном китайском рынке в эквивалент 14 долларов.

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