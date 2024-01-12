Наушники OPPO Enco Buds 2 Pro оценили в $36

Китайский производитель OPPO представил в Малайзии беспроводные наушники Enco Buds 2 Pro, которые оценены на местном рынке в эквивалент 36 долларов. Новинка характеризуется вакуумной конструкцией, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, 12,4-мм динамическими драйверами, поддержкой Dolby Atmos, системой шумоподавления посредством двух микрофонов и систем искусственного интеллекта для устранения посторонних звуков во время телефонного разговора, временем автономной работы до 8 часов без зарядного кейса и до 38 часов с ним, а также белой и черной расцветками. Продажи наушников уже стартовали.

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