Наушники OPPO Enco Buds2 Pro выпустили в России

Компания OPPO выпустила в российскую продажу беспроводные наушники Enco Buds2 Pro, которые оценены в 3500 рублей. Новинка характеризуется белой и черной расцветками, вакуумной конструкцией, 12,4-миллиметровым драйвером с титановой композитной диафрагмой, защитой от влаги (степень IP55), поддержкой кодеков AAC и SBC, технологии Dolby Atmos и аудиотюнера Dirac, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, системой шумоподавления с двумя микрофонами и системой искусственного интеллекта, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, а также автономностью до 8 часов и до 38 часов с зарядным футляром. Продажи наушников уже стартовали.

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