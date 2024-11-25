Наушники OPPO Enco R3 Pro оценили в 50 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco R3 Pro, которая основана на 12,4-миллиметровых динамических драйверах. Новинка также характеризуется сертификацией Hi-Res Gold Label, поддержкой кодеков LHDC 5.0, SBC и AAC, а также пространственных звуковых эффектов, активным шумоподавлением с эффективностью 49 дБ, тремя микрофонами с шумоподавлением на основе искусственного интеллекта, отрезающими окружающий шум во время телефонных разговоров, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, автономностью до 44 часов с учетом зарядного кейса и поддержкой быстрой зарядки. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет 50 долларов.