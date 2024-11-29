Наушники OPPO Enco R3 Pro появились в продаже

Компания OPPO выпустила в китайскую продажу беспроводные наушники Enco R3 Pro, которые были представлены несколько дней назад. Новинка оценена в 349 юаней или примерно 48 долларов. Напомним, что наушники оснащаются 12,4-мм динамическими излучателями, сертификацией Hi-Res Gold Label, кодеками LHDC 5.0, SBC и AAC, поддержкой пространственных звуковых эффектов, системой активного шумоподавления до 49 дБ, тремя микрофонами с шумоподавлением на базе AI, поддержкой Bluetooth 5.4, защитой от влаги и пыли (IP55), временем автономной работы до 44 часов с учетом зарядного кейса и поддержкой быстрой зарядки.

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