Наушники OnePlus Buds 3 оценили в 70 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью OnePlus Buds 3, которые появятся в китайской продаже 8 января по цене в 70 долларов. Новинка характеризуется 10,4-мм динамическими драйверами, поддержкой активного шумоподавления до 49 дБ, кодеком LHDC 5.0, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, массой 4,6 грамма, защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, временем автономной работы до 6,5 часа при включенном шумоподавлении, до 10 часов без шумоподавления, а также до 44 часов с учетом зарядного футляра. Наушники выйдут в двух расцветках: Space Ash и Sunny Sea Blue.

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