Наушники OnePlus Buds 4 получат флагманское звучание

Компания OnePlus раскрыла подробности о беспроводных наушниках OnePlus Buds 4, официальная презентация которых состоится 8 июля. Итак, гарнитура получит 6-мм и 11-мм драйвера, два ЦАП, поддержку кодеков Hi-Res Audio, LHDC 5.0 и 3D Audio, игровой режим с задержкой 47 мс, адаптивную систему шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, тремя микрофонами и режимом прозрачности, время автономной работы до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, поддержку быстрой зарядки (10 минут восполнения заряда хватит на 11 часов прослушивания музыки), функцию перевода в реальном времени на базе ИИ, а также зеленую и серую расцветку корпуса. Ориентировочная цена наушников пока не сообщается, но она явно будет соответствовать их флагманскому статусу.