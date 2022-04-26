Наушники OnePlus Buds N появились в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам беспроводных наушников OnePlus Buds N, представленных несколько дней назад. Новинка доступна для покупки по цене в 30 долларов. Наушники характеризуются 2,4-мм низкочастотными динамическими излучателями с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемым эквалайзером, двойным микрофоном с шумоподавлением, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 5.2 с задержкой передачи сигнала в пределах 94 мс, сенсорным управлением, автономностью с футляром до 30 часов и поддержкой быстрой зарядки, которая позволит за 10 минут восполнить заряд для 5-часового прослушивания музыки.