Наушники OnePlus Buds N появились в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам беспроводных наушников OnePlus Buds N, представленных несколько дней назад. Новинка доступна для покупки по цене в 30 долларов. Наушники характеризуются 2,4-мм низкочастотными динамическими излучателями с поддержкой Dolby Atmos, настраиваемым эквалайзером, двойным микрофоном с шумоподавлением, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP55, поддержкой Bluetooth 5.2 с задержкой передачи сигнала в пределах 94 мс, сенсорным управлением, автономностью с футляром до 30 часов и поддержкой быстрой зарядки, которая позволит за 10 минут восполнить заряд для 5-часового прослушивания музыки.

Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google A…
Обновление прошивки Nothing Ear добавляет поддержку Google AНесмотря на то, что ранее Nothing заявляла, что не планирует добавлять виртуальных голосовых помощников в…
Skullcandy сотрудничает с Budweiser для выпуска четырех прив…
Skullcandy сотрудничает с Budweiser для выпуска четырех привНовейшие наушники Skullcandy отражают сочетание класса, красоты и функциональности, которые передают дух …
Представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и F…
Представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и FСегодня были представлены беспроводные наушники LG Tone Free FP9, FP5 и FP3 с активным шумоподавлением. Н…
Sennheiser выпустила беспроводные наушники SPORT True Wirele…
Sennheiser выпустила беспроводные наушники SPORT True WireleКомпания Sennheiser представила новые беспроводные наушники SPORT True Wireless. …
Выпущены беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным обод…
Выпущены беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободВыпущены новые беспроводные наушники Lava Probuds N3 с шейным ободом и возможностью подключения двух устр…
Беспроводные наушники 1MORE EVO оснащены кодеком Sony LDAC…
Беспроводные наушники 1MORE EVO оснащены кодеком Sony LDAC1MORE выпустила беспроводные наушники EVO. Новинка сочетает в себе размер и форму популярных наушников Co…
SteelSeries выпустила гарнитуры Arctis 7+ и 7P+…
SteelSeries выпустила гарнитуры Arctis 7+ и 7P+Наряду с выпуском консолей следующего поколения в ноябре 2020 года, компания SteelSeries выпустила новую …
Беспроводные наушники 1More ComfoBuds Mini получили шумопода…
Беспроводные наушники 1More ComfoBuds Mini получили шумоподаКомпания 1More пополнила ассортимент погружных беспроводных наушников моделью ComfoBuds Mini, которая оце…
Обзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабомОбзор Thermaltake ARGENT HS1 RGB. Алюминиевая подставка под наушники с USB-хабом
Обзор Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1). Беспроводные наушники для консоли, смартфона и ПКОбзор Razer Barracuda X (RZ04-03800100-R3M1). Беспроводные наушники для консоли, смартфона и ПК
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANCОбзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANC
Обзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX AdaptiveОбзор Tronsmart Onyx Prime. Двухдрайверные наушники с aptX Adaptive
Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладышиОбзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor