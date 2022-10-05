Наушники OnePlus Buds Pro 2 получат двойные излучатели

Сетевые источники поделились подробностями о беспроводных наушниках OnePlus Buds Pro 2, которые еще не были представлены официально. Итак, устройству прочат наличие двойных излучателей в духе наушников Oppo Enco X2 TWS, которые оснащаются 11- и 6-мм излучателями, поддержки пространственного звука LDHC 4.0, системы активного шумоподавления, тремя микрофонами в каждом наушнике, поддержки беспроводной зарядки, поддержки быстрой зарядки, Google Fast Pair, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.2, защиты от влаги в соответствии со степенью IP55, автономности до 6 часов со включенным шумоподавлением и до 9 часов без него. Ориентировочная цена наушников пока не раскрывается, но первое поколение стоило в Европе 150 евро.