Наушники OnePlus Buds Pro 2 получат двойные излучатели

Сетевые источники поделились подробностями о беспроводных наушниках OnePlus Buds Pro 2, которые еще не были представлены официально. Итак, устройству прочат наличие двойных излучателей в духе наушников Oppo Enco X2 TWS, которые оснащаются 11- и 6-мм излучателями, поддержки пространственного звука LDHC 4.0, системы активного шумоподавления, тремя микрофонами в каждом наушнике, поддержки беспроводной зарядки, поддержки быстрой зарядки, Google Fast Pair, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.2, защиты от влаги в соответствии со степенью IP55, автономности до 6 часов со включенным шумоподавлением и до 9 часов без него. Ориентировочная цена наушников пока не раскрывается, но первое поколение стоило в Европе 150 евро.

Представлены беспроводные наушники LG Tone Free T90…
Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) погружного типа моделью Tone Free T90, кот…
Ultimate Ears выпускает беспроводные наушники UE DROPS с уни…
Ultimate Ears (UE), торговая марка Logitech, объявила о выпуске беспроводных наушников UE DROPS. …
Обзор Sudio А2. Беспроводные наушники с ANC и шумоподавление…
Изучаемые сегодня наушники Sudio А2 оснащены четырьмя микрофонами с двойной направленностью, используемым…
NACON представила новые гарнитуры для заядлых геймеров…
Буквально сегодня на мероприятии NACON Connect мы узнали, что скоро появится новое оборудование компании,…
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 2. Эталонные беспроводные наушники…
Первое поколение наушников HUAWEI FreeBuds Pro вышли еще два года назад. На тот момент они казались одним…
realme выпустила беспроводные наушники Buds Air 3S…
realme официально выпустила наушники Buds Air 3S. Ориентировочная стоимость новинки составляет 31 доллар.…
Google представила новейшую технологию для беспроводных науш…
Технология Fast Pair, представленная Google, превосходна, поскольку позволяет быстро соединить наушники с…
Обзор SVEN E-717BT. Недорогие беспроводные наушники вкладыши…
Беспроводные наушники SVEN E-717BT выполнены в формате «вкладышей» и относятся к недорогому ценовому сегм…
Обзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANCОбзор Harper HB-707. Беспроводные наушники с ANC
Обзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьемОбзор A4Tech Bloody G575. Игровые наушники с парящим оголовьем
Обзор Oklick HS-L810G. Игровые наушники с USB и подсветкойОбзор Oklick HS-L810G. Игровые наушники с USB и подсветкой
Обзор Creative Outlier Air V3. Беспроводные наушники с Super X-Fi и Qi-зарядкойОбзор Creative Outlier Air V3. Беспроводные наушники с Super X-Fi и Qi-зарядкой
Обзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игрОбзор Lenovo HQ08. Беспроводные наушники для игр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor