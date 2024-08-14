Наушники OnePlus Buds Pro 3 готовы к выходу

Компания OnePlus объявила, что флагманские беспроводные наушники Buds Pro 3 будут представлены на международном рынке уже 20 августа. По данным инсайдера Йогеша Брара, новинку оснастят поддержкой системы активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, 11-мм и 6-мм драйверами, поддержкой кодека LHDC 5.0 и автономностью до 43 часов с учетом зарядного футляра.

Напомним, что в феврале были выпущены наушники OnePlus Buds Pro 2 двойными динамиками MelodyBoost на 11 мм и 6 мм, активным шумоподавлением до 48 дБ с сертификацией TUV, режимом прозрачности, временем автономной работы до 39 часов, беспроводной зарядкой футляра через Qi или через разъем USB type-C.