Наушники OnePlus Buds Pro Lite буду стоить около $100

Сетевые источники сообщают о том, что компания OnePlus готовит более доступную версию довольно успешных беспроводных наушников Buds Pro. Упрощенная версия сможет похвастаться качественным звучанием по цене около 100 долларов. Система активного шумоподавления в наушниках никуда не денется.

Напомним, что оцененные от 150 долларов OnePlus Buds Pro оснащаются системой умного шумоподавления с тремя микрофонами и возможностью блокировать шум от 15 до 40 дБ, режимом Zen Air, воспроизводящим белый шум, 11-мм излучателями, поддержкой Bluetooth 5.2, Dolby Atmos и аудиокодека Bluetooth LHDC, поддержкой быстрой зарядки Warp Charge (10 минут зарядки хватит на 10 часов работы), автономностью от зарядного чехла до 38 часов без шумоподавления, поддержкой беспроводной зарядки Qi, а также защитой от пота и воды (IP55).