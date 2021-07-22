Наушники OnePlus Buds Pro оценены в $150

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds Pro, которые оценены в 150 долларов. Новинка характеризуется системой умного шумоподавления с тремя микрофонами и возможностью блокировать шум от 15 до 40 дБ, режимом Zen Air, воспроизводящим белый шум, 11-мм излучателями, поддержкой Bluetooth 5.2, Dolby Atmos и аудиокодека Bluetooth LHDC, поддержкой быстрой зарядки Warp Charge (10 минут зарядки хватит на 10 часов работы), автономностью от зарядного чехла до 38 часов без шумоподавления, поддержкой беспроводной зарядки Qi, а также защитой от пота и воды (IP55). Старт продаж наушников запланирован на 1 сентября этого года.

Комментарии и отзывы OnePlus Buds Pro
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