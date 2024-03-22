Наушники OnePlus Buds V оценены в 25 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds V, которая пришла на смену Buds N. Новинка характеризуется обновленным скругленным дизайном, динамическими 12,4-мм драйверами с титановым покрытием, временем автономной работы до 8 часов или до 38 часов с использованием зарядного кейса, интерфейсом USB-C, отсутствием поддержки беспроводной зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, временем задержки 94 мс, корпусом с защитой от влаги в соответствии со степенью IP55, сенсорным управлением, поддержкой Dolby Atmos и системой шумоподавления. Цена OnePlus Buds V в Китае составляет 25 долларов.

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