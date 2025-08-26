Наушники OnePlus Nord Buds 3r оценили в 200 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске недорогих беспроводных наушников моделью Nord Buds 3r, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическими драйверами с титанированной вибрирующей диафрагмой, двумя микрофонами с поддержкой шумоподавления на базе искусственного интеллекта, эквалайзером Sound Master, технологией объемного звучания OnePlus 3D Audio, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков AAC и SBC, игровым режимом с задержкой 47 мс, функциями Google Fast Pair и Dual-device Connection, поддержкой AI Translation для перевода в реальном времени, массой наушника 4,5 грамма, зарядного футляра 47,6 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP55, временем автономной работы до 12 часов и до 54 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут хватит на 8 часов работы), а также черной и синей расцветками.

Обзор SVEN E-310B. TWS-наушники с ANC и ENC…
Внутриканальные наушники SVEN E-310B оснащены 13 мм динамиком со сбалансированным и детализированным звуч…
Наушники Samsung Galaxy Buds Core оценили в $60…
Компания Samsung объявила о выходе беспроводных наушников Galaxy Buds Core, которые обойдутся на дебютном…
Беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless Z3 оценили в …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников с шейным ободом моделью Bullets Wireless Z3…
Представлены беспроводные наушники Xiaomi Open Earphones Pro…
Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Open Earphones Pro, которые полу…
Обзор Defender Phantom Pro. Игровые беспроводные наушники…
Наушники Defender Phantom Pro поддерживают два вида беспроводного соединения, виртуальное 7.1 звучание, о…
Наушники Google Pixel Buds 2a оценили в 130 долларов …
Компания Google пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Pixel Buds 2a, получил активную сист…
Наушники Nothing Headphone (1) засветились на фото …
В сети появились живые фотографии наушников Nothing Headphone (1), официальный релиз которых состоится уж…
Обзор Honor Choice Earbuds X7 Pro. Доступные наушники с LDAC…
В начале года мы рассматривали недорогие TWS-наушники …
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
Tecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублейTecno Buds 4 Air обзор. Выбор наушников до 2000 рублей
TWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana AceTWS-наушники с MEMS драйверами. Обзор Creative Aurvana Ace
Беспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s ProБеспроводные наушники с LHDC, ANC и Hi-Res за 6 тысяч. Обзор Baseus Bowie M2s Pro
Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16Недорогие беспроводные наушники с шумоподавлением. Обзор HABBARMERS F16
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor