Наушники OnePlus Nord Buds 3r оценили в 200 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске недорогих беспроводных наушников моделью Nord Buds 3r, которые обойдутся на дебютном индийском рынке в эквивалент 20 долларов. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическими драйверами с титанированной вибрирующей диафрагмой, двумя микрофонами с поддержкой шумоподавления на базе искусственного интеллекта, эквалайзером Sound Master, технологией объемного звучания OnePlus 3D Audio, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков AAC и SBC, игровым режимом с задержкой 47 мс, функциями Google Fast Pair и Dual-device Connection, поддержкой AI Translation для перевода в реальном времени, массой наушника 4,5 грамма, зарядного футляра 47,6 грамма, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP55, временем автономной работы до 12 часов и до 54 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут хватит на 8 часов работы), а также черной и синей расцветками.