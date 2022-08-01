Наушники OnePlus Nord Buds CE оценены в $30

Компания OnePlus пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью погружного типа Nord Buds CE, которая станет доступна для покупки уже 4 августа по цене в 30 долларов. Новинка характеризуется 13,4-мм излучателями, диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц, настройками эквалайзера, поддержкой кодеков AAC и SBC, адаптером Bluetooth 5.2, задержкой со смартфонами OnePlus 94 мс, функцией подавления шума ветра и фоновых звуков при телефонных разговорах, защитой от брызг и пота в соответствии со степенью IPX4, автономностью 4,5 часа, поддержкой быстрой зарядки, а также белой и серой расцветками.