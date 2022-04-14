Наушники Oppo Enco Air2 Pro оценены в $45

Компания Oppo пополнила ассортимент погружных беспроводных наушников моделью Enco Air2 Pro, которая может похвастаться системой активного шумоподавления Active Noise Cancellation. Новинка также характеризуется 12,4-мм излучателями, поддержкой кодеков AAC/SBC, контроллером беспроводной связи Bluetooth 5.2, защитой пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, сенсорным управлением, временем автономной работы до семи часов и пяти часов со включенным шумоподавлением, до двадцати восьми часов и двадцати часов работы соответственно с учетом зарядного футляра. Цена Oppo Enco Air2 Pro составляет 45 долларов.

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