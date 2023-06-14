Наушники Oppo Enco Air3 Pro вышли в России

Компания Oppo дала старт российским продажам полностью беспроводных наушников Oppo Enco Air3 Pro, рекомендованная цена которых составляет 8 тысяч рублей. Сейчас покупателям доступна белая версия, но позже в продаже появится и вариант с зеленой расцветкой. Главной особенностью новинки является мембрана из бамбукового волокна, которая на 60% легче обычной титановой, на 56% жёстче и на 63% более упругая, что в совокупности дает лучшее звучание.

Наушники также характеризуются системой активного шумоподавления (до 49 дБ), поддержкой кодека LDAC, объёмным звучанием Oppo Alive Audio, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, временем автономной работы до 7 часов без зарядного футляра и до 30 часов с кейсом для подзарядки.