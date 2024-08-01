Наушники POCO Buds X1 получили активное шумоподавление

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью POCO Buds X1, которая будет стоить на дебютном индийском рынке 20 долларов. Старт продаж намечен на 5 августа. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, титановыми драйверами диаметром 12,4 мм, двумя микрофонами, поддержкой системы активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 40 дБ, функциями искусственного интеллекта для устранения окружающего шума во время разговоров, автономностью до 7 часов или до 36 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой кодеков SBC и AAC, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54.