Наушники Powerbeats Fit оценили в 200 долларов

Компания Beats пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью Powerbeats Fit, которая получила чип Apple H1. Новинка характеризуется специальной акустической платформой, фирменными драйверами, поддержкой персонализированного пространственного аудио с динамическим отслеживанием положения головы, улучшенной системой активного шумоподавления (ANC), автономностью до 7 или до 30 часов с учетом зарядного кейса, функцией быстрой зарядки Fast Fuel (5 минут зарядки хватит на 1 час работы), уменьшенным на 17% зарядным футляром и защитой от пота и воды в соответствии со степенью IPX4. Наушники станут доступны для покупки 2 октября по цене в 200 долларов.