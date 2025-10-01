Наушники Powerbeats Fit оценили в 200 долларов

Компания Beats пополнила ассортимент спортивных беспроводных наушников моделью Powerbeats Fit, которая получила чип Apple H1. Новинка характеризуется специальной акустической платформой, фирменными драйверами, поддержкой персонализированного пространственного аудио с динамическим отслеживанием положения головы, улучшенной системой активного шумоподавления (ANC), автономностью до 7 или до 30 часов с учетом зарядного кейса, функцией быстрой зарядки Fast Fuel (5 минут зарядки хватит на 1 час работы), уменьшенным на 17% зарядным футляром и защитой от пота и воды в соответствии со степенью IPX4. Наушники станут доступны для покупки 2 октября по цене в 200 долларов.

Обзор Rapoo H100. Недорогая проводная гарнитура для офиса…
Наушники Rapoo H100 ориентированы на длительную эксплуатацию и использование в офисе или дома. Вращающийс…
Представлены наушники LG xboom Buds Plus …
Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями xbоom Buds Plus и xbоom Buds Lite, кото…
Беспроводные наушники Itel S9 Star оценили в 10 долларов…
Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных беспроводных наушников моделью S9 Star, которая оценена на …
Представлены беспроводные наушники Skullcandy Hesh 540 ANC…
Компания Skullcandy объявила о выпуске полноразмерных беспроводных наушников Hesh 540 ANC, которые оценил…
Наушники OnePlus Buds 4 получат флагманское звучание …
Компания OnePlus раскрыла подробности о беспроводных наушниках OnePlus Buds 4, официальная презентация ко…
Обзор OneOdio Focus A6. Беспроводные наушники с Bluetooth 6.…
Беспроводные наушники OneOdio Focus A6 поддерживают гибридное шумоподавление, современный протокол Blueto…
Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 7i…
Вместе с новым складным смартфоном Mate XTs и планшетом MatePad Mini компания Huawei представила свежие T…
Представлены наушники iQOO TWS Air3 Pro …
Компания iQOO объявила о выпуске беспроводных наушников TWS Air3 Pro, которые оценены в Китае в эквивален…
Обзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой водыОбзор SUUNTO AQUA. Наушники с костной проводимостью для мультиспорта, бассейна и открытой воды
Обзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлениемОбзор SVEN AP-B800MV. Беспроводные наушники с гибридным шумоподавлением
Обзор Defender Fury. Недорогие игровые наушникиОбзор Defender Fury. Недорогие игровые наушники
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофономОбзор Defender IGNIS. Игровые наушники с подсветкой и микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor