Представлены флагманские наушники Audeze LCD-5s

Компания Audeze пополнила ассортимент флагманских наушников моделью LCD-5s, которые основаны на модернизированных 90-мм планарных магнитных излучателях. Новинка характеризуется воспроизведением звука высокого разрешения в диапазоне частот от 5 Гц до 50 кГц, коэффициентом нелинейных искажений менее 0,1% при 100 дБ, сверхтонкой диафрагмой Parallel Uniforce и технологией SLAM, сопротивлением 30 Ом, максимальной входной мощностью 5 Вт RMS, корпусом углеродного волокна, магния, натуральной кожи и полированного полимерного ацетата массой 475 граммов, кабелем с направленными жилами из высокочистой меди OCC, комплектным балансным кабелем XLR с 4 контактами, адаптерами 6,3 мм и 3,5 мм, а также алюминиевым дорожным футляром. Цена наушников составляет 4500 долларов.